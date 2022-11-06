‘Organ bağışıyla 6 bin can kurtarıldı’

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Organ nakli konusunda öncü olan Akdeniz Üniversitesi'nde bugüne kadar 5 bin 193 böbrek, 741 karaciğer, 112 kalp, 78 pankreas, 5 ekstremite, 5 yüz ve 2 rahim nakli gerçekleştirildiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Özkan, 32 yılda toplam 6 bin hastaya nakillerle umut olunduğunu söyledi.Özkan, "Hastanemizde 2022 yılında 184 böbrek, 48 karaciğer, 3 kalp nakli yapıldı. Ancak böbrek nakillerinin sadece 21'i ve karaciğer nakillerinden ise sadece yüzde 10'u kadavradan gerçekleşti. Bir başka deyişle bu iki alanda her 100 organ naklinin sadece 13'ü kadavradan organ bağışlarıyla, 87'si ise canlı vericilerden oldu. Daha çok insana umut olabilmek için bu tabloyu tersine çevirmeliyiz. Son 14 yılda Akdeniz Üniversitesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 327 hastanın sadece 115'inde ailelerin organ bağışı için izin verdi 1 organ bağışı, 8 yaşam kurtarıyor. Bu nedenle yapılan her organ bağışı kararı çok kıymetli" diye konuştu. Özkan, "Organ nakli bekleyen hastalar arasında kalp nakli için 809, akciğer nakli için 39, karaciğer nakli için 1337, böbrek nakli için 19 bin 80 kişi yer alıyor" dedi.