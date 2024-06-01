Organ bağışıyla hayata tutundu… Bir trafik magandası öldürdü…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay, 17 Mayıs Cuma günü Maltepe İlçesi Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. E-5 Yanyol ve sokak kesişiminde aşırı süratli olan bir trafik magandası, 2023 yılında Bursa'daki bir trafik kazasında hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Ramazan Müslim Düzcan'ın karaciğerinin nakledildiği ve tedavisi devam eden Ertuğrul Miraç Kitmur'un 35 yaşındaki Erhan Cihat Kitmur'un kullandığı araca çarptı. Kazada, hastanedeki rutin kontrollerinden evlerine dönmekte olan Erhan Cihat Kitmur, 27 yaşındaki eşi E.K. ve dört yaşındaki çocukları Ertuğrul Miraç Kitmur yaralandı. Aracı kullanan ve alkollü olduğu iddia edilen Emre K. isimli trafik magandası ve yanındaki D.Y. kaza yerinden kaçtı. Bir süredir karaciğer tedavisi gören Ertuğrul Miraç Kitmur, babası ve annesi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ertuğrul Miraç Kitmur'un kazada beyin travması geçirdiği belirlendi.

"TAKSİRLE ÖLDÜRMEK" SUÇUNDAN…

Kaza yerinden kaçan iki trafik magandasının açık kimlikleri kısa süre içerisinde tespit edildi. Aracı yasal hız sınırının üzerinde kullandığı iddia edilen Emre K. ve yanındaki D.Y. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı fakat yasal işlemlerinin ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 2023 yılında organ bağışıyla hayatta kalan, kazadan sonra beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden dört yaşındaki Ertuğrul Miraç Kitmur, 1 Haziran 2024 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Emre K. ile diğer şüpheli D.Y. ikinci defa yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından "Taksirle Öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.