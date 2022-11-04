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Giriş Tarihi: 5.11.2022

Organ bağışıyla ikinci baharlarını yaşıyorlar

AA
Organ bağışıyla ikinci baharlarını yaşıyorlar
Organ nakli bekleyen binlerce hasta arasında yer alan Zeynep Aydemir ve Ruhi Engin, bağışçılardan yapılan uygun nakille sağlıklarına kavuştu.
Kırklareli'nde yaşayan 59 yaşındaki Zeynep Akdemir, 2007'de halsizlik ve bulantı şikayetiyle gittiği doktor kontrolünde böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi. Böbrek yetmezliği sonucu bazı gıdalardan mahrum kalan Akdemir, doktorlarının tavsiyesi üzerine İstanbul'daki özel bir hastaneye böbrek nakli olmak için müracaat etti. Nakil beklediği 10 yıl boyunca evde periton diyalizi yaparak yaşamını sürdüren Akdemir, 2017'de böbrek nakliyle hayata yeniden "merhaba" dedi.
65 yaşındaki Ruhi Engin de 2002'deki doktor muayenesinde siroz olduğunu öğrendi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle karaciğer yetmezliği oluşan Engin, 2006'da trafik kazasında hayatını kaybeden bir gencin yakınlarının organ bağışında bulunmasıyla karaciğer nakli oldu.

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Organ bağışıyla ikinci baharlarını yaşıyorlar
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