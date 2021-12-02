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Giriş Tarihi: 2.12.2021 12:31 Son Güncelleme: 2.12.2021 13:49

Organ bekleyen 4 hastaya umut oldu

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Organ bekleyen 4 hastaya umut oldu

Denizli'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Gülcan Ocak’ın organları, organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde yaşayan Gülcan Ocak (46) 28 Kasım tarihinde yüksek tansiyon sonucu beyin kanaması geçirdi. Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ocak yapılan müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen kadının eşi Yusuf Ocak'a hastane yetkilileri organ bağışı çağrısında bulundu. Eş Yusuf Ocak, eşinin organlarını bağışladı.

Bağış onayının hemen sonrasında Gülcan Ocak'ın kalbi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesine, karaciğeri İzmir Özel Kent Hastanesine, böbrekleriyse İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde organ bağışı bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere yola çıktı.

4 hastaya umut olan Gülcan Ocak'ın cenazesi ise Kale ilçesi Cevherpaşa Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından Kale ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Organ bekleyen 4 hastaya umut oldu
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