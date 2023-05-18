Organ Çetesi’ne operasyon… Suçüstü yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli olarak Antalya, Gaziantep ve Adana İlleri'nde "Organ ve Doku Ticareti" operasyonu düzenledi. İddialara ve İstanbul Emniyeti'nin yaptığı tespitlere göre; M.S.H. ile B.B. isimli iki kişi kendilerini yakın arkadaş olarak gösterdi ve özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuruda bulundu. Hastane çalışanı D.Ş., İngiltere uyruklu böbrek alıcısı M.S.H.'ye aracılık ederek havalimanında karşıladı ve otele yerleştirdi. D.Ş. ve M.G. isimli iki kişinin söz konusu organ nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Hastane çalışanı İ.Ç.'nin de böbrek nakli dosyasının hastanenin Etik Kurulu'ndan geçmesi için böbrek alıcısı olan B.B.'den beş bin dolar para aldığı saptandı. Detaylı incelemelerle birlikte işin perde arkasında bir "Organ Çetesi" tespit edildi. Çete üyesi oldukları tespit edilen İ.Ç., D.Ş., M.G., E.Ü., F.Ü., M.K., M.M. ve çetenin liderleri M.A.O. ile H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Çete liderleri ve dört çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Böbrek alıcısı ve vericisi de gözaltına alındı fakat ikili "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.