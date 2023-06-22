Organ kardeşliği

Trafik kazası sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki R.M.D. hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden R.M.D. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı. Çocuğun beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine hastane organ nakil koordinatörleri ailesi ile görüşerek, organ bağışı hakkında bilgi verdi.Ailenin onay vermesi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla küçük çocuğun böbrekleri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna, karaciğeri ise İstanbul'daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde kayıtlı olan 3 yaşındaki erkek çocuğa nakledildi. Çocuğun korneaları ise 2 minik hastanın yeniden görmesine vesile olacak.Bursa Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Yavrusunu kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, evlatlarının organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, "Ailemizin bu kararı sayesinde organ bekleyen 3 çocuğumuz yaşama tutunacak. Korneaları ile de iki çocuğumuz ışığa kavuşacak. Merhum evladımız için de Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.