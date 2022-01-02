Organ nakilli hastalar yaşama gol attı

Bu yıl S.B.Ü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen 'Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Sezonu' renkli anlara sahne oldu. Organ nakli olan ve ECMO cihazıyla tedavi olup sağlığına kavuşan Kovid hastalarının bu yıl ilk kez katıldığı penaltı vuruşlarıyla turnuvada radyoloji takımı birinci, kardiyoloji takımı ise ikinci oldu. Ayrıca yarı final ve final maçlarının oynandığı gecede organ bağışı masası kuruldu ve birçok kişi burada organlarını bağışladı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, "Hastanemiz Türkiye'de en büyük kalp ve akciğer nakli yapan merkez. Pandemi döneminde hem dünyada hem de ülkemizde organ bağışı çok azaldı. Biz de buna dikkat çekmek için bu yılki temamızı buna göre belirledik ve hem organ bağışını hem de ECMO'dan iyileşen hastaları turnuvaya dâhil ettik" dedi.