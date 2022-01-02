Organ nakilli hastalar yaşama gol attı

Bu yıl S.B.Ü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen 'Koşuyolu Ailesi Futbol Turnuvası Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Sezonu' renkli anlara sahne oldu. Organ nakli olan ve ECMO cihazıyla tedavi olup sağlığına kavuşan Kovid hastalarının bu yıl ilk kez katıldığı penaltı vuruşlarıyla turnuvada radyoloji takımı birinci, kardiyoloji takımı ise ikinci oldu. Ayrıca yarı final ve final maçlarının oynandığı gecede organ bağışı masası kuruldu ve birçok kişi burada organlarını bağışladı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, "Hastanemiz Türkiye'de en büyük kalp ve akciğer nakli yapan merkez. Pandemi döneminde hem dünyada hem de ülkemizde organ bağışı çok azaldı. Biz de buna dikkat çekmek için bu yılki temamızı buna göre belirledik ve hem organ bağışını hem de ECMO'dan iyileşen hastaları turnuvaya dâhil ettik" dedi.
"BABAM ASBESTİN AKCİĞER KANSERİNE YOL AÇTIĞINI BULAN İLK TÜRK BİLİM İNSANI"
Bu yılki turnuvanın organizasyonu yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. M. Vefik Yazıcıoğlu, turnuvaya babasının adının verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, "Bu yılki organizasyonun 3 farklı yönü var. Birincisi babamın adının verilmesi. Babam Süleyman Yazıcıoğlu, asbestin akciğer kanserine yol açtığını gösteren ilk Türk Bilim İnsanı. 24 bin hastanın taramasını yaptıktan sonra ortaya koyduğu bu buluş literatüre geçti.
Başhekimimiz de bu kadar iyi çalışmalar yapıp bilinmeyen babamın ismini bu spor turnuvasına vermek istedi. Babamın isminin kendi hastanemde böyle bir organizasyona verilmesi beni onore etti. İkinci yönü de organ nakli olan ve ECMO denilen yapay akciğer cihazıyla tedavi olup sağlığına kavuşan hastalarımızı dahil etmiş olmamız. Üçüncüsü de bu tip turnuvaların personelin motivasyonu ve birbirileriyle olan sosyal ilişkileri açısından çok önemli olması. Bizim işimiz yaşamla ölüm arasında iki uç noktada o yüzden iş yükümüz çok fazla" ifadelerini kullandı.
BU KEZ HAYATLARINI DEĞİL PENALTILARINI KURTARDI
Finalde organ nakli olan ve koronavirüs sürecinde ECMO tedavisi gören hastaların penaltı vuruşlarına karşı kalede duran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Mert Özgür, şunları söyledi: "Biz bu turnuvada özellikle organ bağışına dikkat çekmek istedik. Kovid nedeniyle ileri akciğer yetmezliği gelişen ve artık solunum cihazının fayda etmediği ölüm sınırında olan hastalara biz ECMO denen yapay akciğer cihazını bağlıyoruz. Bu yıl özellikle organ bağışına dikkat çekmek için organ nakli olan hastaları ve ECMO'dan kurtardığımız hastaları turnuvaya dâhil ettik.
Kaleye ben geçtim ve her zaman hayatlarını kurtarmayalım bu sefer de penaltılarını kurtarmaya çalışalım dedim. Onları yaşama tutundurmak için ekiplerimiz yoğun bir emek sarf etti. Onları sahada mutlu bir şekilde top oynarken görmek bizim için çok ciddi bir moral motivasyon kaynağı oldu." Finale kalan kardiyoloji ve radyoloji takımları için özel bayrak yaptırıldı. Kardiyologların bayrağında elinde kırbaç olan Spartaküs, radyolojinin bayrağında da ışın kılıçlı Darth Vader kullanılarak turnuvaya renkli bir görüntü katıldı.