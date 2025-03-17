Organ nakli bekleyen hastalara umut oluyorlar

Organ ve Doku Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi, Güney Marmara illerinde organ nakli bekleyen hastalara umut oluyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2007'de kurulan Bursa Bölge Koordinasyon Merkezi aracılığıyla son 10 yılda organlarını bağışlayan 840 donör, nakil bekleyen yaklaşık 4 bin kişinin hayata tutunmasını sağladı. Bursa Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan, 2012 yılından beri Türkiye'de en çok donör çıkarılan bölge olduklarını söyledi. AA