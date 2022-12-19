Organ naklinde Türkiye markası bilim vadisiyle tescillenecek

Antalya'da Organ Nakli Günleri 40'ıncı Yıl Sempozyumu düzenlendi. Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk rahim nakli ameliyatlarını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Özkan sempozyumda yaptığı konuşmada "Üniversitemiz bünyesinde 'Bilim Vadisi' kurup, hayvandan insana organ nakli ve organ üretimi için laboratuvar çalışmalarına başlayacağız. Cumhurbaşkanımız ile görüşerek desteklerini aldık. Bizi sonuna kadar destekliyor.Ardından Sağlık ve Maliye bakanlıklarımız ile görüştük. 'Bilim Vadisi' ve ihalesi oluşturuldu. Altyapı oluştururken, burada yer alacak insanları da oluşturmaya da çalışıyoruz. Hem yurt içi, hem yurt dışından, bununla ilgili yoğun şekilde çalışıyoruz. Ana teması araştırma üzerine, yani bir domuzun kalbini, karaciğerini alıp da nakledemiyorsunuz, bunu nasıl yapacaksınız ya da uyumlu olmayan bir dokuyu nasıl uyumlu hale getirebilirsiniz, bu çalışmalar laboratuvarda yapılacak. Bilimin her aşamasında olduğu gibi bunu da ihmal etmemek gerekiyor" dedi.Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise konuşmasında "Organ Nakli Merkezimiz gerek ilk karaciğer ve kalp gerekse ilk kompozit doku nakilleriyle hem dünya hem Türkiye'de marka haline geldi. Organ nakli bundan sonraki süreçte özellikle ve kompozit doku nakilleriyle ayrı anlam içeriyor. ABD'de yeni araştırmalar hızla devam ediyor. Hayvanlardan insanlara yapılacak nakillere gidiliyor" dedi.AÜ Organ Nakli Merkez Müdürü Bülent Aydınlı, merkez olarak 1982-2022 arasında 5 bin 216 böbrek, 744 karaciğer, 113 kalp, 78 pankreas ve 12 kompozit doku nakli ve bu 40 yıllık süreçte 6 bin 163 hastaya organ ve doku nakli yapıldığını açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, bu yıl da 207 böbrek, 51 karaciğer nakli yaptıklarını kaydetti.