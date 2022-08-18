‘Organ ticareti gibi suç’

SABAH'ıngündeme getirdiği 18 yaş altı kimsesiz kızlara taşıyıcı annelik yaptırılmasyla ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, ülkemizde yumurta, sperm alıp vermenin suç olduğunu belitti. İddiaya göre kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan kızlar için kafeye yumurta büyütme ilacı kargolanıyor. Evlerinde ilacı 11-12 gün kullanan kızlar, KKTC ve Gürcistan'da anlaşmalı tüp bebek merkezlerine gönderiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı skandalla ilgili soruşturma başlattı.Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları şunları söyledi:Tüp bebekle ilgili yasal düzenlemede organ ticaretinde olduğu gibi yumurta ve sperm ticareti de suç kabul ediliyor. İtalya bunu yasaklıyor.Yumurta, sperm almak ve vermek Türkiye'de kanunla yasaklanmış bir uygulamadır. Dolayısıyla da yumurta, sperm alıp satmak suçtur.