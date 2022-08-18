Haberler Yaşam Haberleri ‘Organ ticareti gibi suç’
Giriş Tarihi: 18.8.2022

‘Organ ticareti gibi suç’

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
‘Organ ticareti gibi suç’
SABAH'ın gündeme getirdiği 18 yaş altı kimsesiz kızlara taşıyıcı annelik yaptırılmasyla ilgili kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, ülkemizde yumurta, sperm alıp vermenin suç olduğunu belitti. İddiaya göre kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan kızlar için kafeye yumurta büyütme ilacı kargolanıyor. Evlerinde ilacı 11-12 gün kullanan kızlar, KKTC ve Gürcistan'da anlaşmalı tüp bebek merkezlerine gönderiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı skandalla ilgili soruşturma başlattı.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları şunları söyledi:



Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Tüp bebekle ilgili yasal düzenlemede organ ticaretinde olduğu gibi yumurta ve sperm ticareti de suç kabul ediliyor. İtalya bunu yasaklıyor.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke: Yumurta, sperm almak ve vermek Türkiye'de kanunla yasaklanmış bir uygulamadır. Dolayısıyla da yumurta, sperm alıp satmak suçtur.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar, kaç TL? 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu 8 bin TL'yi aştı!
SON DAKİKA: Ucuz gıdada rekor satış! Tarım Kredi market indirim listesi genişleyecek
Güncel sigara fiyatları 17 Ağustos 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar oldu?
YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte başlıyor, kılavuz geldi mi? ÖSYM ile YKS 2. ek tercih tarihleri ve başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ek tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 | Ziraat Bankası emekliye ne kadar ve kaç TL promosyon veriyor?
YKS şampiyonu İTÜ’ye yerleşti
TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları: 2022 TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 81 il için TOKİ sosyal konut projesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Organ ticareti gibi suç’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA