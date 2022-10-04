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Giriş Tarihi: 4.10.2022 10:27 Son Güncelleme: 4.10.2022 10:40

Organ ticareti örgütüne darbe

İstanbul’da yabancı uyruklu üç kişinin böbreklerini toplamda 84 bin liraya sahte evraklarla satmasına aracılık eden bir “Organ Ticareti Örgütü” operasyonla çökertildi. 11 örgüt üyesi yakalandı. 10’u tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Organ ticareti örgütüne darbe

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da "Organ Ticareti" operasyonu düzenledi. Özel bir hastaneye başvurarak kendilerini "Eş" olarak tanıtan Filistin uyruklu böbrek alıcısı Y.I.A.A. ile böbrek vericisi Filistin uyruklu A.F.A.A.'nin evli olmadıkları ve sahte evraklarla başvuru yaptıkları belirlendi. 12 bin dolara satılan böbreğin satışına Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z. isimli kişinin aracı olduğu belirlendi.

Organ ticareti örgütüne darbe | Video

"ABİ-KARDEŞİZ" DEDİLER

Kendilerini "Abi-Kardeş" olarak tanıtan Umman uyruklu böbrek alıcısı A.A.S.Q.A.A. ile böbrek vericisi S.A.S.Q.A.A. da özel bir hastaneye başvurdu. İkilinin kardeş olmadıkları saptandı. Ürdün uyruklu aracı M.M.H.A.Z.'nin 60 bin dolar karşılığında sahte nakil işlemlerini organize ettiği tespit edildi. Aynı aracının Ürdün uyruklu bir kişinin böbreğini de yine evraklarla 12 bin dolar karşılığında satmasına aracı olduğu ortaya çıkarıldı. Ürdün uyruklu M.M.H.A.Z.'nin "Organ Ticareti Örgütü" kurduğu saptandı. Tüm örgüt üyeleri deşifre edildi. 11 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sakarya Sapanca'da bir adreste saklanan bazı örgüt üyelerinin; Antalya üzerinden yurt dışına kaçış hazırlığı esnasında Isparta'da yakalandığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen örgüt üyelerinden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir örgüt üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Organ ticareti örgütüne darbe
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