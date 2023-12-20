Organik atıklar gübreye dönüştürülüyor

Atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararların önüne geçerek aynı zamanda da şehir ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamak ve "Hedefimiz sıfır atık" diyen Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük; "Sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmesine katkı sunmak adına bu çalışmalarımıza okullarımızdan başladık. Pilot okul olarak belirlediğimiz 5 okulumuza kompost makineleri yerleştirdik" dedi.

Makine sayesinde kahve ve çay atıkları, otlar, dökülmüş ağaç yaprakları, sebze ve meyve atıkları gibi organik atıklar kompost makinesi sayesinde organik gübre haline dönüştürüldüğünü kaydeden Küçük, "Elde edilen gübreler ise ağaç, çiçek, meyve ağaçları ve sebze yetiştiriciliğinde kullanılacak. İlerleyen zaman içerisinde Osmaniye Belediyesi olarak bu uygulamayı daha da genişleterek ilimiz genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uygulamayı başlattığımız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden olumlu dönüşler alıyoruz" diye konuştu.