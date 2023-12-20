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Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:53 Son Güncelleme: 20.12.2023 11:59

Organik atıklar gübreye dönüştürülüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında organik atıklar, Osmaniye Belediyesi tarafından kompost makinesi aracılığı ile doğal gübre haline dönüştürülüyor. Proje kapsamında pilot okul olarak belirlenen Ertuğrul Gazi, Şehit Yasemin Tekin, Fatih ve Dede Korkut İlkokulu ile Tosçelik Sosyal Bilimler Pansiyonu olmak üzere toplam 5 noktaya organik gübre kompost makinesi yerleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Organik atıklar gübreye dönüştürülüyor

Atıkların çevreye ve doğaya verdiği zararların önüne geçerek aynı zamanda da şehir ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamak ve "Hedefimiz sıfır atık" diyen Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hüseyin Küçük; "Sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak öğrencilerimizin bu konuda bilinçlenmesine katkı sunmak adına bu çalışmalarımıza okullarımızdan başladık. Pilot okul olarak belirlediğimiz 5 okulumuza kompost makineleri yerleştirdik" dedi.

Makine sayesinde kahve ve çay atıkları, otlar, dökülmüş ağaç yaprakları, sebze ve meyve atıkları gibi organik atıklar kompost makinesi sayesinde organik gübre haline dönüştürüldüğünü kaydeden Küçük, "Elde edilen gübreler ise ağaç, çiçek, meyve ağaçları ve sebze yetiştiriciliğinde kullanılacak. İlerleyen zaman içerisinde Osmaniye Belediyesi olarak bu uygulamayı daha da genişleterek ilimiz genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uygulamayı başlattığımız öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden olumlu dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

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Organik atıklar gübreye dönüştürülüyor
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