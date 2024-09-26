Organik beslendi 100 yaşını devirdi

Ardahan'da arıcılık denilince ilk akla gelen isim olan Kazım Arıcı, SABAH'a konuştu. Arıcı, "Ben 1923'te cumhuriyetin ilan edildiği yıl doğdum. Ailedeki Arıcı soyadının ise çok eskiye dayanan bir hikâyesi var. Dedemiz Molla Mehmet'in çocukları Ahıska'dan arı dolu iki kütükle Posof'a geliyorlar. İşte o günden sonra o iki kütükle başladığımız arıcılık serüveni bizi bugünlere getirdi. Ailece arıcılıkla uğraştığımız için de Soyadı Kanunu çıktığında görevli memurlar bizim soyadımızı Arıcı diye yazıyorlar" dedi. Arıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Sağlığımı bala borçluyum, Köy yoğurdu tüketiyorum, bir de sebze. Ben elimden geldiğince her çeşit organik gıdadan faydalanmaya çalışıyorum. Allah'a şükür 101 yaşındayım. Sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum."