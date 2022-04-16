"Organik" diyerek bonzai sattılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki kişinin Kağıthane Orta Bayır Mahallesi'nin ara sokaklarında motosiklet kullanarak uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.
Motosikletin plakası ve uyuşturucu madde satıcılarının kimlikleri belirlendi. E.C. ve B.K. isimli iki uyuşturucu satıcısının uyuşturucu maddeleri çevresinde "Almancı Recep" olarak tanınan R.Y.'den aldıkları ve sattıkları saptandı.
Üç uyuşturucu satıcısı da suçüstü yakalandı. Çete üyelerinin adreslerindeki aramalarda; 27 parça halinde 674 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 710 lira ile 10 euro bulundu.
GENÇLERİ HEDEF SEÇTİLER
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.C., B.K. ve R.Y. adlı üç uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çete üyelerinin; fare zehiri, çeşitli boyalar, tarım ilaçları, aseton, eter, tiner başta olmak üzere farklı kimyasal maddeler kullanarak ürettikleri sentetik uyuşturucu Bonzai maddesini "Organik" diyerek sattıkları iddia edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertilen çetenin üyelerinin özellikle gençleri hedef seçtiği ve uyuşturucu sattığı ifade edildi.