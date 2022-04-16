"Organik" diyerek bonzai sattılar

GENÇLERİ HEDEF SEÇTİLER

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen E.C., B.K. ve R.Y. adlı üç uyuşturucu satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.