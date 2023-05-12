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Giriş Tarihi: 12.5.2023 16:31 Son Güncelleme: 12.5.2023 16:43

Organik tarım için Ata tohumu dağıtıldı

Kocaeli Başiskele Belediyesi, kentte organik tarımın gelişimine katkı sunmak amacıyla vatandaşlara yerli ve milli ata tohumu dağıtımı yaptı.

ABBAS ÇAKAR
Organik tarım için Ata tohumu dağıtıldı

Kocaeli'nin Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'nün katılımıyla Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda başlatılan Ata Tohumu Projesi kapsamında içerisinde yerli tohumdan üretilen biber ve domates fideleri dağıtılmaya başlandı.Başiskele Belediyesi'nin "Geçmişten Geleceğe Ata Tohumu" sloganıyla başlatılan projeyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın coğrafi kimlik işaretli, yerli ve milli, doğallığını yitirmemiş, besin değerleri kaybolmamış ve tamamen organik fideleri üretici vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Yerli ve milli tarımı desteklemek, vatandaşların daha sağlıklı ve organik ürünler ile beslenmesini sağlamak amacıyla Başiskele'nin köyleri başta olmak üzere kent genelinde 10 bin domates ve 10 bin biber olmak üzere toplamda 20 bin fide dağıtımı gerçekleştirildi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE MİRAS

Fide dağıtım programında kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tarımda da yerli ve milli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, milli tarım politikamızı desteklemenin yanı sıra daha sağlıklı ve güçlü nesillerin yetişmesi için dört bir koldan çalıştıklarını söyledi. Başkan Özlü, "Bu proje çok önemli bir hamle. Çünkü biz bu ata tohumlarımızı kaybedersek, biz bunları ithal etmek zorunda kalıyoruz ve o bizim bildiğimiz sebze ve meyveler yerine hormonlu, genetiği bozulmuş şeyleri yiyoruz. Onun için Ata Tohumu'na son dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığımız çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bu fidelerimizi bakanlığımızdan temin ettik. Sertifikalı ve coğrafi kimlik işaretli, yerli tohumlarımızdan üretilen fidelerimizi hemşirelerimize dağıttık. İnşallah her sene bu projemizi fide sayılarını daha da artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.

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Organik tarım için Ata tohumu dağıtıldı
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