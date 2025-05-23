Organize kaçıştan şikayetçi oldular

İş adamı İnan Kıraç'ın tedavi gördüğü hastaneden kaçırıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kıraç'ın vasisi A.Y. ifadesinde, şunları söyledi: "Kısıtlının tarafımızca kolluk tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte tedavisi için Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı sağlanmıştır. Kısıtlı İnan Kıraç'ın kalabalık eşliğinde hastaneyi terk etmeye çalıştığını gördük. Aracın önüne geçerek gitmelerini engellemeye çalıştık. Şoförü kullandığı aracı üzerime sürerek ani bir şekilde gaza bastı ve kısıtlıyı olduğu yerden kaçırdı. Kaçmasına sebep ve yardımcı olan kişilerden şikâyetçiyiz"