Organize polisinden 7 ayda 364 örgüt üyesine gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 Haziran 2023'den 29 Aralık 2023'e kadar geçen sürede suç örgütlerine nefes aldırmadı. İzmir polisi tarafından 7 ayda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda suç örgütü çökertildi. Toplamda 364 şüpheli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 89 çete üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda silah ticareti yapan örgütlerin yanı sıra haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla oluşan mafya tipi yapılar ile etkin bir mücadele sağlandı. Mağdur vatandaşlara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan suç örgütleri bir bir çökertildi. Hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve suç işlemeye elverişli malzemeye sahip, haksız çıkar sağlamayı amaçlayan çok sayıda organize suç örgütü ve mensupları İzmir polisinin arka arkaya düzenlediği şok baskınlarla gözaltına alındı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN 6 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Organize polisi tarafından düzenlenen baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 7 aylık çalışmalarda yapılan aramalar neticesinde 6 adet uzun namlulu otomatik silah, 434 adet tabanca, 67 adet kurusıkı tabanca, 98 adet av tüfeği, 10 bin 18 adet fişek, 903 adet şarjör, 26 adet kesici-delici alete el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin piyasa fiyatının yaklaşık 6 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri şehrin huzur ve esenliğini korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.