Organize suç örgütleri ve kaçakçılara darbe üstüne darbe... 1 milyar lira kamu zararını önüne geçildi

İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE

İnsan ticareti, sömürü amacıyla bir ülkede veya bir ülkeden diğerine yasa dışı bir şekilde taşınmasını içeren insanlığa karşı bir suç olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde köleliğinin karşılığı olarak biliniyor. İnsan ticareti suçu ülkemizde, çoğunlukla zorla fuhuş yaptırma ve çalıştırma şeklinde görülüyor. 2020-2022 yıllarında insan ticareti ile mücadele kapsamında; 366 olayda bin 285 tacir tutuklanırken bin 313 kişide mağdur oldu.

KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Güvenlik birimlerinin aldıkları güvenlik tedbirleri ve yapılan operasyon sayılarındaki̇ artışa bağlı olarak ele geçirilen kaçak madde miktarlarında 2022 yılında bir önceki yıla göre artış sağlandı. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 25 bin 124 operasyon düzenlenirken 36 bin 385 kişiye işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 5,9 milyon litre akaryakıt ile 7 milyon kaçak sigara ele geçirildi. 2022 tarihi itibarıyla yakalanan tütün mamulleri ile yaklaşık 557 milyon lira kamu zararının önüne geçildi. Alkollü içki kaçakçılığı yönelik düzenlenen 2 bin 602 operasyonda 3 bin 780 şüpheli gözaltına alındı. 2 ton 58 bin 834 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken yaklaşık 624 milyon lirası kamu zararı önüne geçildi. Kaçak akaryakıt olayında ise; bin 810 olayda 2 bin 207 şüpheli yakalanırken 5 ton 921 bin 288 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile yaklaşık 31 milyon lira kamu zararı önlendi.