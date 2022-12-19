Organize suç örgütleri ve kaçakçılara darbe üstüne darbe... 1 milyar lira kamu zararını önüne geçildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimleri; akaryakıt, tütün mamulleri, alkollü içki, emtia ile kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı gibi kaçakçılık suçlarıyla mücadele, ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkileyen yolsuzluk, rüşvet, sahtecilik ve vergi kaçakçılığı gibi mali suçlarla mücadele ile birlikte organize suç örgütleri ve terör örgütlerinin finansman kaynağı olan suç gelirleriyle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.
Organize suç örgütlerinin başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere, göçmen, tarihi eser, sigara ve alkol kaçakçılığı, insan ticareti, yolsuzluk, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, silah ve mühimmat kaçakçılığı gibi tipik faaliyet alanlarına son yıllarda, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, çeşitli bilişim suçları da eklendi. Örgütlü biçimde işlenen suçların tüm dünyada kazandığı artış eğilimi ve ülkelerin bu sorunla mücadeleye verdikleri öneme paralel olarak, organize suçlarla mücadele ülkemiz için de öncelikli bir konusu haline geldi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimleri; 2022 yılında suç örgütlerine yönelik 409 büyük çaplı operasyon düzenlerken, örgüt lideri ve örgüt üyesi konumundaki 4 bin 849 şüpheli yakalandı bunlardan bin 643 tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında 6 uzun namlulu silah, 331 tabanca, 157 av tüfeği, bin 706 çek/senet ele geçirildi. Organize suç örgütleriyle mücadele sayesinde kamunun barış ve sükununun esaslı bir biçimde ihlal edilmesi, haksız menfaat ve çıkar sağlanması engellendi. Bu mücadeleyle; devletin otorite ve adaletine olan güven duygusu perçinlendi. 2016 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar neticesinde; 41'i ulusal, 16'sı bölgesel ve 466'sı yerel olmak üzere toplam 523 mafya tipi organize suç örgütü çökertildi.
TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE
Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik olarak, suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar da başarılı bir şekilde devam ediyor. İç güvenlik birimlerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelesi kapsamında 2022 yılında 3 bin 725 operasyonda 236 bin 990 tarihi eser ve sikke ele geçirildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığımızca yapılan çalışmalarda, uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan bir suç grubu tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu olan "Miras Operasyonu" gerçekleştirildi. Hakkında işlem yapılan 124 şüpheliden 18'i tutuklanırken 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje, 30 adet dedektör 178 bin Türk lirası, 3 adet tabanca, 8 adet tüfek ve 233 adet fişek ele geçirildi.
İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE
İnsan ticareti, sömürü amacıyla bir ülkede veya bir ülkeden diğerine yasa dışı bir şekilde taşınmasını içeren insanlığa karşı bir suç olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde köleliğinin karşılığı olarak biliniyor. İnsan ticareti suçu ülkemizde, çoğunlukla zorla fuhuş yaptırma ve çalıştırma şeklinde görülüyor. 2020-2022 yıllarında insan ticareti ile mücadele kapsamında; 366 olayda bin 285 tacir tutuklanırken bin 313 kişide mağdur oldu.
KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE
Güvenlik birimlerinin aldıkları güvenlik tedbirleri ve yapılan operasyon sayılarındaki̇ artışa bağlı olarak ele geçirilen kaçak madde miktarlarında 2022 yılında bir önceki yıla göre artış sağlandı. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında 25 bin 124 operasyon düzenlenirken 36 bin 385 kişiye işlem yapıldı. Operasyon kapsamında 5,9 milyon litre akaryakıt ile 7 milyon kaçak sigara ele geçirildi. 2022 tarihi itibarıyla yakalanan tütün mamulleri ile yaklaşık 557 milyon lira kamu zararının önüne geçildi. Alkollü içki kaçakçılığı yönelik düzenlenen 2 bin 602 operasyonda 3 bin 780 şüpheli gözaltına alındı. 2 ton 58 bin 834 litre kaçak alkollü içki ele geçirilirken yaklaşık 624 milyon lirası kamu zararı önüne geçildi. Kaçak akaryakıt olayında ise; bin 810 olayda 2 bin 207 şüpheli yakalanırken 5 ton 921 bin 288 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Ele geçirilen kaçak akaryakıt ile yaklaşık 31 milyon lira kamu zararı önlendi.
TEFECİLİKLE MÜCADELE
Güvenlik birimlerinin etkin mücadelesinde tefeciler nefes alamaz hale getirildi. Tefecilik operasyon sayısı 2021 yılında bin 334 iken 2022 yılında 910'a geriledi. Tefecilikten işlem yapılan şüpheli sayısı 2021 yılında 3 bin 91 iken 2022 yılında 2 bin 351'e düştü.