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Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:29 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:46

Organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Uşak merkezli 3 ilde gerçekleştirilen organize suç örgütü operasyonu kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak, Ankara ve Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlayan organize suç grubunun yasadışı faaliyetlerini tespit etti. Tespit üzerine Uşak merkezli 3 ilin emniyet müdürlüğü ekipleri 9 Kasım tarihinde örgütün sözde lider ve yönetici kadrosu ile çoğu cezaevinden çıktıktan sonra örgüte katılan veya örgütün bizzat içlerine aldığı üyelerini yakalamak için planlı operasyon hazırlığı yaptı. Geçtiğimiz günlerde şafak vakti ile harekete geçen 203 polis, 47 ekip ve çevik kuvvet personeli, 27 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 45 adet av fişeği, 493 adet tabanca fişeği, 2 bin 500 gram esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri suç soruşturması kapsamında 54 suç mağduru ve görgü tanığının ifadesine başvurdu. Başvurulan ifadeler ve araştırmalar neticesinde, operasyonda gözaltına alınarak emniyete götürülen 17 şüpheli şahıstan M.A (46), C.U (28), A.E (39), M.Ö (18) ve Ö.K (25) isimli şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye çıkartılan, İ.D (35), A.G (45), İ,Ş (29), İ.Ö (30), M.S.Ö (23), C.E (33), İ.P (32), S.U (38), H.A.K (35), A.A(32), M.M (38) ve M.K (39) isimli şüpheli şahıslar ise "Silahlı Organize Suç Örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında baskı, cebir, şiddet ve tehdit oluşturmak suretiyle yağma, silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti, silahla yaralama, ev, araç, işyeri kurşunlama, çek senet tahsilatı, yangın çıkarma gibi suçları işleyerek haksız ekonomik kazanç sağlamak suçlarından" adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, adam öldürme suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (61) isimli şahısın, adli makamlara teslim edildiği öğrenildi.

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Organize suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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