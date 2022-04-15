Organize suç örgütünde aile içi infaz iddiası

Bu arada Organize Büro Amirliği de çeteyi takip ettiği için genç kızın intihar etmediği kardeşleri tarafından öldürüldüğü ihbarları gelmeye başladı. Gelen ihbarlarda Sultan Ç.'nin ailesiyle ters düştüğü ve çeteye "bütün pisliğinizi biliyorum gider polise anlatırım" dediği bu nedenle aile içi infaz edildiği öne sürüldü. Ayrıca karnında 18 santimetrelik kesi olduğu saptanan Sultan Ç.'nin, otopsi yapılmadan defnedildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında T.Ç.'nin de bulunduğu 3'ü kadın 19 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.