Organize suç örgütüne ağır darbe: 30 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 30 şüpheli de gözaltına alındı.Organize suç örgütünün, "Tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı işyeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işledikleri tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.