Organize suç örgütüne ‘Girdap’ operasyonu: 42 kişi gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri nitelik dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar çerçevesinde, 10 şüphelinin, emniyette veya adliyede lehlerine veya aleyhlerine dava ve soruşturma dosyası bulunan şahıslarla irtibat kurdukları, irtibat kurdukları kişilere kendilerini stajyer savcı, savcı çocuğu, avukat, polis memuru ve çarşı mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan güven kazandıktan sonra, müştekiler davalarını kısa sürede kendi lehlerine olacak şekilde sonuçlandırabileceklerini söyleyerek 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında hayali paravan şirketler üzerinden sigortalı göstererek, sigorta başlangıcı yaptırdıkları ve sigorta primlerini yatırmayarak, hayali şirketleri borçlandırdıkları, paravan şirketlerinde sürekli adreslerini değiştirerek veya kapatarak yenilerini açmak sureti ile sigorta primlerini ödemedikleri, ancak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanan 34 şüphelinin SGK kurumunu yüklü miktarda zarara uğrattıklarını belirledi.
Tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığının aklanması, MASAK verilerinin yapılan incelemeleri sonrasında 1 şüphelinin tefecilik suçundan elde ettiği haksız kazançları 6 şüpheliye aktardığı belirlenirken, 7 şüphelinin de bu şekilde birlikte hareket ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip sonrasında kimliği belirlenen 51 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Girdap' adı verilen drone destekli şafak operasyonuna, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 300 polis katıldı.
Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon neticesinde yapılan aramada, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet polis telsizi, sahte polis ve basın kimliği, polis yeleği ve dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde haki renkli küçük puntolarla 'geçersizdir' yazılı bir çanta dolusu sahte Amerikan doları ele geçirildi.
'Girdap' operasyonunda, 42 şüpheli gözaltına alınırken, firari 9 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.