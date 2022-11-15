Organize suç örgütüne ‘Girdap’ operasyonu: 42 kişi gözaltı

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında hayali paravan şirketler üzerinden sigortalı göstererek, sigorta başlangıcı yaptırdıkları ve sigorta primlerini yatırmayarak, hayali şirketleri borçlandırdıkları, paravan şirketlerinde sürekli adreslerini değiştirerek veya kapatarak yenilerini açmak sureti ile sigorta primlerini ödemedikleri, ancak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanan 34 şüphelinin SGK kurumunu yüklü miktarda zarara uğrattıklarını belirledi.

Tefecilik suçundan kaynaklanan mal varlığının aklanması, MASAK verilerinin yapılan incelemeleri sonrasında 1 şüphelinin tefecilik suçundan elde ettiği haksız kazançları 6 şüpheliye aktardığı belirlenirken, 7 şüphelinin de bu şekilde birlikte hareket ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.