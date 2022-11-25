Organize suç örgütüne şafak vakti operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "fuhşa yer ve imkan sağlama", "silah ve mühimmat ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" gibi suçları işlediklerini tespit etti.