Organları alınırken uyandı

ABD'de beyin ölümünün gerçekleştiği sanılan 36 yaşındaki Anthony Thomas 'TJ' Hoover II isimli hasta, organları alınmak üzereyken uyandı. Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA) kurumunda çalışan Nyckoletta Martin, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'ne yazdığı bir mektupta olayı ortaya çıkardı. TJ, aşırı uyuşturucu dozu nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve geçirdiği kalp krizinden sonra beyin ölümünün gerçekleştiği ilan edilmişti. Yaşam desteği sonlandırılarak organ bağışı süreci başlatıldı. TJ'in kız kardeşi Donna Rhorer, kardeşinin ameliyata giderken gözlerini açtığını, ancak hastane personelinin bunun bir refleks olduğunu söylediğini ifade etti. Ancak ameliyat masasında daha belirgin hareketler yapmaya başlaması ve gözle görülür şekilde ağlaması üzerine tıbbi ekip alarma geçti. Ameliyatı yapan cerrah "Bu işte yokum, devam edemem" diyerek müdahaleyi sonlandırdı. TJ hayatta kalmayı başardı ve şu anda kız kardeşinin bakımında olduğu belirtildi.