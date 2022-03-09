Organlarıyla hem umut hem ışık oldu

Hafta başında çalıştığı iş yerinde aniden rahatsızlanan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan N.Ç'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşen N.Ç'nin ailesiyle konuşan Organ nakli koordinatörleri, ailenin nakil onayının ardından hemen harekete geçti. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın bir böbreği ve korneaları aynı hastanede organ nakli bekleyen 3 hastaya, diğer böbreği ve karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde organ nakli bekleyen 2 hastaya yeniden yaşama umudu oldu. Korneaların nakledildiği iki hastanın gözleri yeniden ışıkla buluştu



Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz

"ORGAN BAĞIŞI ONURLU VE KUTSAL BİR DAVRANIŞ"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti. Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp, büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Dr. Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutundu, korneaları ile de iki hastamız ışığa kavuştu. Bağışçı ailemize hem teşekkür ediyor hem de baş sağlığı diliyorum" dedi.