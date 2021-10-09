Orgeneral Arif Çetin, Bitlis’te şehit ailelerini ziyaret etti

Bitlis Valisi Çağatay gelen heyeti Bitlis Valiliği önünde İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte karşıladı. Ziyarette Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Jandarma Tem Daire Başkanı Nail İlbey, Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma Personel İşlemler Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven eşlik etti.

Valilik ziyaretleri sonrası heyet 01.12.1997 tarihinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Güvenlik Korucuları Abdullah Mişe ve Muhlis Özügüzel'in ailelerini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesi ile sohbet eden Orgeneral Arif Çetin, aileye Türk Bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim takdim etti. Şehit ailesi ziyaretleri sonrası Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet Bitlis Şehit Aileleri ve Gazilerini Koruma Derneğini ziyaret etti. Bitlis Şehit Aileleri ve Gazilerini Koruma Derneğini Başkanı Aytürk Uslu'ya da Türk Bayrağı motifli Kur-an'ı Kerim ve Jandarma Mehmetçik Heykeli takdim eden Orgeneral Arif Çetin dernek üyeleri ile bir süre sohbet etti.

Heyet Bitlis çarşı mevkiinde bulunan, Dereüstü Islah Projesindeki çalışmalar neticesinde görünürlüğü ve güzelliği ortaya çıkan Ulu Camiini ziyaret etti.

Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet son olarak Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Orgeneral Arif Çetin'i Emniyet Müdürlüğü binası önünde Bitlis İl Emniyet Müdürü Celal Özcan karşıladı. Orgeneral Çetin karşılama mangasını selamlayıp, Emniyet Müdürlüğünün Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Müdürü Celal Özcan'ın makamında kısa süre sohbet etti.