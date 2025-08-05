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Giriş Tarihi: 5.8.2025 15:17

Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, hangi görevlere bulundu? Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı olarak atandı!

YAŞ kararlarının açıklanmasıyla birlikte Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na önemli bir atama gerçekleştirildi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirildi. Bu gelişme, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde üst düzey komuta kademesinde dikkat çeken bir değişiklik olarak öne çıktı. Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, hangi görevlere bulundu? Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı olarak atandı!

YAŞ kararları sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Metin Tokel atandı. Komuta kademesindeki bu değişiklik sonrası araştırmalar başladı. Peki, Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

YAŞ KARARLARI AÇIKLANDI!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.

METİN TOKEL KİMDİR?

Aslen Kocaelili olan Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde doğdu. 1983'te Kara Harp Okulu, 1984'te Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu. 1995'te Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdi.
2003'te albay, 2012'de tuğgeneral, 2017'de tümgeneral, 2021'de korgeneral, 2024'te ise orgeneral rütbesine terfi etti.

Kariyerinde Birleşmiş Milletler Askerî Danışmanlığı, çeşitli okul ve tugay komutanlıkları, NATO Kurmay Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı gibi görevlerde bulundu. 2024 yılı itibarıyla 1. Ordu Komutanı olarak görev yapmaktadır.

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Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, hangi görevlere bulundu? Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı olarak atandı!
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