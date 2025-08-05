Orgeneral Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, hangi görevlere bulundu? Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı olarak atandı!

YAŞ kararları sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Metin Tokel atandı. Komuta kademesindeki bu değişiklik sonrası araştırmalar başladı. Peki, Metin Tokel kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.
Aslen Kocaelili olan Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde doğdu. 1983'te Kara Harp Okulu, 1984'te Topçu ve Füze Okulu'ndan mezun oldu. 1995'te Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdi.
2003'te albay, 2012'de tuğgeneral, 2017'de tümgeneral, 2021'de korgeneral, 2024'te ise orgeneral rütbesine terfi etti.