Örgü bebek ‘Buğlem’ tek dostu oldu

Depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinden ailesiyle Samsun'a gelen 8 yaşındaki Yağmur Dostum, kendilerine verilen kolide bulunan ve üzerinde "Sakın korkma, bununla uyu" notu yazan örgü bebeği bir an olsun yanından ayırmıyor. İskenderun'un Derebahçe Mahallesi'nde yaşayan Kerim ve Safinaz Dostum çiftinin evinde depremler nedeniyle çatlaklar oluştu. Deprem sonrasında Dostum çifti, kızları 8 yaşındaki Yağmur ile 20 gün çadırda yaşadı. Bir hayırseverin gönderdiği ve Dostum ailesine verilen yardım kolisinin içinden, üzerinde "Sakın korkma, üzülme, bununla uyu ama hiçbir şeyi hatırlama, bu sana hediyem olsun. Buğlem" yazılı notla örgü bebek çıktı. Dostum ailesi, daha sonra Samsun'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na yerleştirildi. Örgü bebeğe "Buğlem" adını veren Yağmur, oyuncağını bir an olsun elinden bırakmıyor. Örgü bebeğiyle oynayan Yağmur, depremde yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.Anne Safinaz Dostum, "Kızım elinden düşürmüyor, çok seviyor. O günden bugüne kadar yanında taşıyor. Buğlem'e çok teşekkür ediyoruz. Çok aramak istedim ama telefon numarası yoktu, arayamadım. Soy ismi de yoktu. Buğlem, isim olarak bize hatıra kaldı. Yağmur onu çok seviyor" dedi. Yağmur Dostum da kendilerine verilen oyuncakların içinde bebeği bulduğunu anlatarak, "Buğlem diye bir abla not yazmış. Çok sevindim" ifadesini kullandı.