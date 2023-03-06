Haberler Yaşam Haberleri Örgü bebek ‘Buğlem’ tek dostu oldu
Giriş Tarihi: 6.3.2023

Örgü bebek ‘Buğlem’ tek dostu oldu

AA
Örgü bebek ‘Buğlem’ tek dostu oldu
Depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinden ailesiyle Samsun'a gelen 8 yaşındaki Yağmur Dostum, kendilerine verilen kolide bulunan ve üzerinde "Sakın korkma, bununla uyu" notu yazan örgü bebeği bir an olsun yanından ayırmıyor. İskenderun'un Derebahçe Mahallesi'nde yaşayan Kerim ve Safinaz Dostum çiftinin evinde depremler nedeniyle çatlaklar oluştu. Deprem sonrasında Dostum çifti, kızları 8 yaşındaki Yağmur ile 20 gün çadırda yaşadı. Bir hayırseverin gönderdiği ve Dostum ailesine verilen yardım kolisinin içinden, üzerinde "Sakın korkma, üzülme, bununla uyu ama hiçbir şeyi hatırlama, bu sana hediyem olsun. Buğlem" yazılı notla örgü bebek çıktı. Dostum ailesi, daha sonra Samsun'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Münevver Ayaşlı Kız Yurdu'na yerleştirildi. Örgü bebeğe "Buğlem" adını veren Yağmur, oyuncağını bir an olsun elinden bırakmıyor. Örgü bebeğiyle oynayan Yağmur, depremde yaşadıklarını unutmaya çalışıyor.

ELİNDEN DÜŞÜRMÜYOR
Anne Safinaz Dostum, "Kızım elinden düşürmüyor, çok seviyor. O günden bugüne kadar yanında taşıyor. Buğlem'e çok teşekkür ediyoruz. Çok aramak istedim ama telefon numarası yoktu, arayamadım. Soy ismi de yoktu. Buğlem, isim olarak bize hatıra kaldı. Yağmur onu çok seviyor" dedi. Yağmur Dostum da kendilerine verilen oyuncakların içinde bebeği bulduğunu anlatarak, "Buğlem diye bir abla not yazmış. Çok sevindim" ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis
Kılıçdaroğlu, Akşener'den ilk intikamını aldı: İYİ Parti'ye verilen üyeler CHP'ye dönüyor
Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5'li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!
Bursa'da saha karıştı! Bakan Soylu: İlgili kamu görevlileri açığa alındı
Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Anadolu Parsı popülasyonu arttı: Hangi illerde görüldüğünü açıkladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İskenderun Körfezi'nde korkutan deprem
Akşener'in danışmanı CHP ve 5'li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler
ARKADAŞINA GÖNDER
Örgü bebek ‘Buğlem’ tek dostu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA