Örgüt lideri bankacı çıktı: İhraç banka çalışanı örgüt kurdu bankaların kabusu oldu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçları kapsamında yaptığı çalışmada; paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirledi. Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde 87 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 70 şüpheliyi gözaltına aldı.

LİDER YOLSUZLUKTAN BANKADAN İHRAÇ

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu soruşturmanın detaylarına ulaştı. Suç örgütü lideri R.K.'nın daha önce bankada görevli olduğu ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ihraç edildiği öğrenildi. Suç örgütü liderinin yönlendirmesiyle yöneticiler B.K. ve M.A. üzerinden örgütün ana kadrosunda bulunan 27 kişiye iş dağılımı yapıldığı belirlendi. Suç örgütü, üzerinde hiçbir mal varlığı bulunmayan kişiler üzerine 8 paravan şirket kurarken oluşturdukları internet sitesi üzerinden yüksek kredi vaadiyle müşteri çekmeye çalıştığı belirlendi. Örgüt ayrıca, sitenin güvenilir olduğunu göstermek için sahte hesaplar üzerinden siteyi öven yorumlar yazdırdığı görüldü.

LÜKS RESTAURANT VE OTELDE AĞIRLADILAR

Suç örgütün illerde bulunan elemanları, maddi yönde sıkışık olan kişileri bularak Ankara'ya yönlendirdiği tespit edildi. Ankara'da yöneticiler ile bir araya gelen kişiler, önce lüks restaurant da ağırlanıp ardından otele yerleştirildiği öğrenildi. Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinde çalışan örgüt elemanı, boş ikametgahları yöneticilere bilgi paylaşımı yaptığı belirlendi. Suç örgütü, e-devlet üzerinden belirlenen ikametgah adreslerine gelen kişilerin kaydını yaptırdığı ortaya çıktı. Yapılan ikametgah değişikliği ile birlikte bankanın adreste muhatap bulamayıp alacağını tahsis etmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını saplandı.

3 AYDA 440 MİLYON LİRALIK VURGUN

Örgüt yöneticisi, bankaları gezerek kişilerin üzerine hesap açtırıp mobil bankacılık hesaplarını aktif ettirirken açılan mobil bankacılığı üzerinden kredi talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30 alırken gerisini verdi. Örgüt ayrıca, başkasını getirmesi durumunda yüzde 10 pay alacağını söyleyerek yeni kişilerin sisteme dahil edilmesini sağladıkları belirlendi. Kredi notundan dolayı kredisi çıkmayan kişileri de kurdukları paravan şirketlerde çalışıyor göstererek maaş ödedikleri, verilen maaşları da kişilerden geri aldıkları bu şekilde yüksek miktarlarda kredi çıkmasını sağladıkları tespit edildi. Ayrıca örgüt, bankalardan açtırdıkları diğer mobil bankacılık üzerinden hesap sahibinin haberi olmadan aynı anda bankalardan kredi başvuru yaptıkları onaylanan kredileri ise; başka banka hesaplarına parça parça göndererek izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Söz konusu yöntemlerle şüpheliler, 3 ayda 45 işlemle 440 milyon lira kredi çekerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları ortaya çıktı.