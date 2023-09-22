Haberler Yaşam Haberleri HDP'li yönetici yurtdışına kaçarken yakalandı
Giriş Tarihi: 22.9.2023 21:52 Son Güncelleme: 22.9.2023 21:55

HDP'li yönetici yurtdışına kaçarken yakalandı

PKK/KCK terör örgütünün, sözde gençlik alan yapılanması içerisinde faaliyet göstermek  suçundan yakalanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li yönetici, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
HDP’li yönetici yurtdışına kaçarken yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilerek yakalanan ve HDP'nin Kocaeli Darıca İlçesİ yöneticisi olduğu tespit edilen İ.G, yapılan yargılaması sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası bir üst mahkemede onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan İ.G, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kordineli çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen İ.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sokakta yarı çıplak şekilde yürüyordu! Manken Melisa Yaren Aydınalp’a ders gibi ceza!
4 kişi hayatını kaybetmişti! Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Hızla çarpıyor!
YÖK Başkanı Özvar'dan uzaktan eğitim açıklaması: Deprem bölgesindeki üniversiteler...
Başkan Erdoğan'dan emekli düzenlemesi ve enflasyonla mücadele açıklaması: Yaptık yine yaparız
SON DAKİKA! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyaya duyurdu: Ermenistan'a gerekli cevap verildi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’li belediyeler birbirine düştü… CHP’li Böcek'ten CHP’li Uysal'a gözdağı gibi yasak
Filenin Sultanları Brezilya'yı da devirdi! Üst üste 20. galibiyet
CHP ve İP bu kez İzmir'de karşı karşıya geldi! "Kokmasın diye körfeze kimyasal madde döküyor"
Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yerel seçim mesajı: Blöf yapmıyoruz İstanbul ve Ankara adaylarımız...
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'li yönetici yurtdışına kaçarken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA