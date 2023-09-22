HDP’li yönetici yurtdışına kaçarken yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik alan yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilerek yakalanan ve HDP'nin Kocaeli Darıca İlçesİ yöneticisi olduğu tespit edilen İ.G, yapılan yargılaması sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası bir üst mahkemede onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan İ.G, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kordineli çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen İ.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.