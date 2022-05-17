Orhan Artiğ cinayetinde sır perdesi aralandı! Can yakan 100 TL detayı

Orhan Artiğ iki çocuk babasıydı. Esenyurt'ta yaşıyor, konfeksiyonda çalışıyordu. 13 yaşındaki kızı Efsun, kısa bir süre önce trafik kazası geçirmişti. Minik kızının acısı içini yakıyor, tedavi masraflarını karşılayabilmek için sıkı çalışıyordu. Evinin yolu üzerinde her gün uğradığı bir markete 100 lira borcu birikmişti. Geçtiğimiz haftalarda market çalışanı ondan borcunu ödemesini istedi, Artiğ 100 liralık borç nedeniyle bunalıma girdi.
MARKET ÇALIŞANININ EVİNİ KURŞUNLADI
Birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşı Gencay A.'nın yanına gitti, arabasıyla mahallede tur atmaya başladı. Borcunu isteyen market çalışanının evinin önünden geçiyordu, belinden çıkardığı silahla eve doğru ateş açtı. Market çalışanı saldırının ardından kurşunların geldiği aracın plakasını polise verdi. Ekipler çalışma başlattı, plakadan yola çıkarak Gencay A.'yı gözaltına aldı.
NEZARETHANEDE NEDEN ÖTTÜN
Karıştığı silahlı saldırının ardından çocukluk arkadaşı gözaltına alınan Orhan Artiğ sessizliğe büründü. Bunun üzerine Gencay A.'nın ağabeyi Tuncay A., Artiğ'den polis merkezine gidip gerçeği itiraf etmesini istedi. Artiğ'in bu talebi reddetmesi üzerine Gencay A., polis ekiplerine Artiğ'in evi nasıl kurşunladığını anlattı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Aradan geçen kısa bir süre sonra Artiğ, Gencay A.'nın polise kendisinin ismini vererek serbest kaldığını öğrenince Artiğ ile Gencay ve Tuncay kardeşler arasında "İçeride neden öttün" tartışması yaşandı. İddiaya göre Artiğ ağır hakaretler savurdu, sokakta karşılaştığı Gencay ve Tuncay'ın küçük kardeşi Olcay A.'yı tartakladı. Olay üzerine sinir krizi geçiren iki kardeş, gece saatlerinde Artiğ'in evinin önünde pusu kurup, çocukluk arkadaşlarını eve girmeye çalıştığı sırada arkasından silahla vurarak öldürdü.
Esenyurt Emniyeti, saldırının ardından iki kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Gencay ve Tuncay kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELLERİMDEN YEMEK YİYİP ÖLDÜRDÜLER
Cinayete kurban giden Orhan Artiğ'in annesi Fatıma Artiğ "Orhan'ımla yemek yedik. Sigara içmek için sokağa indi. Silah sesleri duydum, hemen aşağıya indim. Oğlum kanlar içerisinde yerde yatıyordu, elinde anahtarları vardı. Eve girmeye çalışırken sırtından vurmuşlar, her yeri kan içerisindeydi. Oğlumun kanını yuttum. Onu çocukluk arkadaşları öldürdü. Önceki gün evime gelmişlerdi, hepsine yemek yapmıştım. Ellerimden yemek yiyip öldürdüler oğlumu. 2 çocuk yetim kaldı, yüreğim yanıyor adalet istiyorum" dedi.
KIZININ ACISI İÇİNİ YAKIYORDU
Acılı anne, oğlu için "Kızı Efsun trafik kazası geçirmişti. Onun acısı içini yakıp duruyordu. Tedavi masrafları için çok çalışıyordu. Her gün markete gidip bir çikolata alıp kızına getiriyordu. Kızının tedavi olamadan onu hayattan kopardılar" diye konuştu.Annesinin kollarında son nefesini vermişti... "Ellerimden yemek yiyip öldürdüler"