Orhan Artiğ cinayetinde sır perdesi aralandı! Can yakan 100 TL detayı

MARKET ÇALIŞANININ EVİNİ KURŞUNLADI

Birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşı Gencay A.'nın yanına gitti, arabasıyla mahallede tur atmaya başladı. Borcunu isteyen market çalışanının evinin önünden geçiyordu, belinden çıkardığı silahla eve doğru ateş açtı. Market çalışanı saldırının ardından kurşunların geldiği aracın plakasını polise verdi. Ekipler çalışma başlattı, plakadan yola çıkarak Gencay A.'yı gözaltına aldı.

NEZARETHANEDE NEDEN ÖTTÜN

Karıştığı silahlı saldırının ardından çocukluk arkadaşı gözaltına alınan Orhan Artiğ sessizliğe büründü. Bunun üzerine Gencay A.'nın ağabeyi Tuncay A., Artiğ'den polis merkezine gidip gerçeği itiraf etmesini istedi. Artiğ'in bu talebi reddetmesi üzerine Gencay A., polis ekiplerine Artiğ'in evi nasıl kurşunladığını anlattı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Aradan geçen kısa bir süre sonra Artiğ, Gencay A.'nın polise kendisinin ismini vererek serbest kaldığını öğrenince Artiğ ile Gencay ve Tuncay kardeşler arasında "İçeride neden öttün" tartışması yaşandı. İddiaya göre Artiğ ağır hakaretler savurdu, sokakta karşılaştığı Gencay ve Tuncay'ın küçük kardeşi Olcay A.'yı tartakladı. Olay üzerine sinir krizi geçiren iki kardeş, gece saatlerinde Artiğ'in evinin önünde pusu kurup, çocukluk arkadaşlarını eve girmeye çalıştığı sırada arkasından silahla vurarak öldürdü.

Esenyurt Emniyeti, saldırının ardından iki kardeşi yakalayarak gözaltına aldı. Gencay ve Tuncay kardeşler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.