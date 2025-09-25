Orhan Maskar Bartın’da toprağa verilecek

Zonguldak ilinde TTK'ya ait Karadon Müessese Müdürlüğü'nde saat 12.00 sıralarında göçük meydana gelen göçük altında kalarak şehit olan 44 yaşındaki, Orhan Maskar Bartın'ın Kozcağız Beldesine bağlı Ellibaş köyünde toprağa verilecek.

TTK'ya ait Karadon Müessese Müdürlüğü'nde saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. Yerin 263 metre altında meydana gelen göçükte kalan 4 Maden işçilerden 3'ü kaçarak kurtuldu. Ancak Orhan Maskar (44), Giray Turpçu göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra jandarma ekipleri de sevk edildi. Göçüğün meydana gelmesinin ardından kurumun tahlisiye ekipleri kurtarma çalışması başlatıldı. Giray Turpçu ekiplerce kurtarılıp yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından 16 yıllık maden işçisi 44 yaşındaki Orhan Maskar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maskar'ın cansız bedeni sedyeyle TTK'ya ait Gelik İşletme Müdürlüğü'nden çıkartılarak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada ailesi ve mesai arkadaşları sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü.

ŞEHİT MADEN ÇAVUŞU BARTIN DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Madenci Orhan Maskar cenazesi 26 Elül 2025 günü Ellibaş köyünde Cuma namazına müteakip defnedileceği belirtildi Maskar evli ve 3 çocuk babasıydı.