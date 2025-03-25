Orhan Pamuk’un 8 dairesinin bulunduğu ve boşalttırdığı Taray apartmanında, İzzeddin Çalışlar’a hırsızlık şoku

İstanbul Beyoğlu Cihangir'de Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un 8 dairesinin bulunduğu deprem riski nedeniyle mühürlettiği Taray Apartmanı'nda hırsızlık şoku yaşandı. Pamuk'un mühürlettiği fakat eşyalarını taşımayan komşusu araştırmacı İzzeddin Çalışlar'ın evine hırsız girdi. Hırsızların evde bulunan İzzettin Paşa'nın özel eşyaları ile eşinin gümüş sofra takımlarını çaldığı kaydedildi.

Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Atatürk'ün yakın silah arkadaşı İzettin Çalışlar'la aynı adı taşıyan torunu, yazar, çevirmen ve araştırmacı İzzeddin Çalışlar'evindeki hırsızlık olayını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Çalışlar, Özellikle antikacılara yönelik yaptığı paylaşımda evindeki hırsızların karıştırdığı bir odasındaki Ortalığa saçılmış kitapların ve muhtelif eşyanın göründüğü fotoğrafın altında şöyle yazmıştı: "Değerli sahaf, antikacı ve koleksiyoner dostlarım, bir komşunun mülk ihtirasından dolayı mühürlettiği evimize hırsız girdi. Dedem E. Org. İzzettin Paşa'nın özel eşyaları, babannemin gümüş sofra takımları ve Galatasaray Müzesi için topladığım bazı metal parçalarla hiçbir maddi değeri olmayan GS Üstün Hizmet ödülüm çalındı. Elinize geçenler arasında bunlar olabileceğinden şüphelendikleriniz olursa satın almak isterim." Dedi.

İzzeddin Çalışlar hırsızlığı sosyal medya hesabından duyurarak, evlerini boşalttıran Orhan Pamuk'a da tepki gösterdi. Çalışlar, açıklamasında "Komşumuzun mülk ihtirası yüzünden" ifadesi kullandı.