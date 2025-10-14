Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülür mü, nasıl izlenir? 2025 Ekim ayı Orionidler ile aydınlanıyor!

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

2025 Orionid meteor yağmuru, Ekim ayının ortasından sonuna kadar aktif olacak. En yoğun dönemi yani "zirve noktası" ise 21-22 Ekim gecesi olarak tahmin ediliyor.

Bu tarihlerde saatte 15 ila 25 arasında meteorun gökyüzünde belirmesi bekleniyor. Orionidler, yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak değerlendiriliyor.