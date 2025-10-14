Orionid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den görülür mü, nasıl izlenir? 2025 Ekim ayı Orionidler ile aydınlanıyor!

Gökyüzü tutkunları için yılın en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Orionid meteor yağmuru, 2025 yılında da izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın toz izlerinden kaynaklanıyor. Bu yılki gözlem tarihleri ve Türkiye'deki izlenebilirlik koşulları merak konusu oldu. İşte, detaylar:
2025 Orionid meteor yağmuru, Ekim ayının ortasından sonuna kadar aktif olacak. En yoğun dönemi yani "zirve noktası" ise 21-22 Ekim gecesi olarak tahmin ediliyor.
Bu tarihlerde saatte 15 ila 25 arasında meteorun gökyüzünde belirmesi bekleniyor. Orionidler, yılın en etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre en iyi gözlem zamanı, gece yarısından sonra sabaha karşı olan saatler. Bu saatlerde gökyüzü karardıkça ve Orion Takımyıldızı ufukta yükseldikçe meteorların görülme sıklığı artıyor.
Şehir kalabalığından uzak temiz hava gözlemciler için tercih sebebi oluyor.
Orionid meteor yağmuru, aslında Halley Kuyruklu Yıldızı'nın ardında bıraktığı toz ve kaya parçacıklarının atmosfere girmesiyle oluşuyor. Halley, her 76 yılda bir Güneş etrafındaki yolculuğunu tamamlarken ardında bu ince kalıntıları bırakıyor. Dünya, her yıl bu yörüngeden geçtiğinde, Halley'in parçacıkları atmosfere girerek yanıyor ve gökyüzünde ışık huzmeleri oluşturuyor.
Bu nedenle, Orionid meteor yağmuru aslında Halley Kuyruklu Yıldızı'nı "dolaylı" olarak izleme fırsatı sunuyor.