Orkinos ve su samurundan sonra Mazak Balığı görüldü

Yaklaşık 20 yıl önce, İzmit Körfezi'nde başlatılan temizleme çalışmaları kapsamında, kurulan arıtma tesisleri, yapılan denetim ve kontroller, Körfezi nerdeyse o özlenen günlerine yeniden kavuşturdu. Sürekli olarak havadan, denizden ve karadan gerçekleştirilen denetimler sayesinde temiz görünüme kavuşan İzmit Körfezi. Geçtiğimiz yıl sadece İzmit Körfezi değil, tüm Marmara'da görülen 'Müsilaj' (Deniz Salyası)'a karşı başlatılan seferberlik sayesinde de kısa sürede Müsilaj'dan arındırıldı. Ayrıca Ekim 2020'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan " İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi" kapsamında şimdiye kadar 24 bin yavru balık bırakıldı.

BU DEFA MAZAK BALIĞI GÖRÜLDÜ

Yapılan çalışmalar sonucu, hem deniz üstünde hem de deniz altında canlı sayısının popülâsyonu arttı. Birçok göçmen kuşunun dinlenme ve konaklama mekânı haline gelen İzmit Körfez'inin içerisinde de, geçmişte pek görülmeyen canlılara rastlanıyor. Daha önce pek görülmeyen Yunus ve ahtapotlar, vatoz ile farklı renklerdeki denizanalarının ardından geçtiğimiz aylarda dev bir orkinos ile yine ilk kez Kasım 2019 'da görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan canlılar arasında bulunan su samuru kıyı şeridinde beslenirken görüldü. Önceki gün ise Gölcük ilçesinde kıyıdan avlanan balıkçıların oltasına, türüne az rastlanır, kırlangıç balığı grupları arasında yer alan Mazak Balığı yavrusu takıldı. Balıkçılar, türünü anlayamadığı hem yavru hem de zehirli ola bileceğini düşünerek, yakaladıkları balığın fotoğrafını çektikten sonra tekrar suya bıraktı.