Orman Genel Müdürlüğü’nden yavru ayı açıklaması: Balı fazla kaçırdı

OGM, resmi Twitter hesabından yavru ayının görüntülerini paylaşarak, "Devriye görevi yapan orman muhafaza memurlarımız, kendinden geçmiş olan bu ayı yavrusunu buldu. İlk tahminlere göre balı biraz fazla kaçırdığını düşünüyoruz. Hemen ilk müdahaleyi yaparak, Milli Parklar'a teslim ettik. Şu an durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşalım" ifadelerini kullandı.

Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti | Video