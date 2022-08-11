Haberler Yaşam Haberleri Orman Genel Müdürlüğü’nden yavru ayı açıklaması: Balı fazla kaçırdı
Giriş Tarihi: 11.8.2022 10:57 Son Güncelleme: 11.8.2022 10:59

Orman Genel Müdürlüğü’nden yavru ayı açıklaması: Balı fazla kaçırdı

Düzce'nin Yığılca ilçesi Karakaş köyündeki yavru ayı Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Orman Genel Müdürlüğü, arıcıların acı balını yiyen yavru ayının balı fazla kaçırdığı belirterek kendinden geçen yavru ayının görüntülerini de sosyal medyadan paylaştı. İşte yavru ayının görüntüsü...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Orman Genel Müdürlüğü’nden yavru ayı açıklaması: Balı fazla kaçırdı

Düzce'nin Yığılca ilçesi Karakaş köyündeki bir ayı, acı bal üretimi yapan arıcıların kovanlarındaki balı yedikten sonra baygınlık geçirdi. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) görevlileri devriye görevini yaparken, yavru ayının baygın olduğunu fark etti ve harekete geçti.

"BALI FAZLA KAÇIRDI"

OGM, yavru ayı hakkında sosyal medyadan açıklama yaparak kendinden geçen yavru ayının balı fazla kaçırdığını açıkladı.

OGM, resmi Twitter hesabından yavru ayının görüntülerini paylaşarak, "Devriye görevi yapan orman muhafaza memurlarımız, kendinden geçmiş olan bu ayı yavrusunu buldu. İlk tahminlere göre balı biraz fazla kaçırdığını düşünüyoruz. Hemen ilk müdahaleyi yaparak, Milli Parklar'a teslim ettik. Şu an durumunun iyi olduğu bilgisini de paylaşalım" ifadelerini kullandı.

Fazla bal yiyen ayı işte böyle kendinden geçti | Video

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Orman Genel Müdürlüğü’nden yavru ayı açıklaması: Balı fazla kaçırdı
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