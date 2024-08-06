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Giriş Tarihi: 6.8.2024 09:16 Son Güncelleme: 6.8.2024 09:21

Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Bartın’da Orman üretim işçisi Halil Tezel (54) ormanda kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

Bartın'ın Ulums ilçesine bağlı Büyükdüz mevkiinde meydana geldi. Halil Tezel (54) isimli işçi, ormanda çalıştığı sırada kestiği ağacın altında kaldı. Tezel'i gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tezel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tezel'in uzun yıllardı ormanlar da üretim işçisi olarak çalıştığı belirtildi.

Olay hakkında hem Bartın Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma soruşturma başlattı. Ormanda çalışırken yaşamını yitiren Halil Tezel Bartın'ın Kumluca Beldesine bağlı Konuklu köyünde toprağa verildi.

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Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
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