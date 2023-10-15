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Giriş Tarihi: 15.10.2023

Orman işçisine acı veda

DHA
Orman işçisine acı veda
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün Yukarıdeğirmendere Mahallesi'nde Bal Ormanı mevkisinde meydana gelen kazada, Muratcan Uygun idaresindeki Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman yolunda devriye attığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçuruma devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken araçtan fırlayıp, arazözün altında kalan orman işçisi Arda Yılmaz yaşamını yitirdi. 1.5 yıldır Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalıştığı ve 6 ay önce kadroya alındığı öğrenilen Arda Yılmaz için Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ile orman teşkilatı çalışanları ile Yılmaz'ın yakınları katıldı. Törende Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Nişanlı olduğu ve mayıs ayında düğün yapacağı öğrenilen orman işçisi Çiftlik Mahallesi Köprübaşı Ahmetbey Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası 17 Ağustos Mezarlığında gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Orman işçisine acı veda
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