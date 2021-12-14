Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu





Olay Espiye ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk sahibi Orman muhafaza memuru İbrahim Akdoğan'dan (53) bir süre haber alamayınca yakınları evine gitti. Akdoğan evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Akdoğan'ın cenazesi otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken ilk belirlemelere göre Akdoğan'ın evinde silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.