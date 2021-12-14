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Giriş Tarihi: 14.12.2021 20:05 Son Güncelleme: 14.12.2021 21:42

Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu

Giresun'un Espiye İlçesi Orman İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefliği'nde Orman Muhafaza memuru olarak görev yapan İbrahim Akdoğan (53) evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.


Olay Espiye ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk sahibi Orman muhafaza memuru İbrahim Akdoğan'dan (53) bir süre haber alamayınca yakınları evine gitti. Akdoğan evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Akdoğan'ın cenazesi otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatılırken ilk belirlemelere göre Akdoğan'ın evinde silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Orman muhafaza memuru evinde ölü bulundu
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