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Giriş Tarihi: 16.5.2022 11:19

Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest

DHA
Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest

Osmaniye'de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memurlarından Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün Yarpuz köyü yolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu. Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi.

Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Atilla Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest kaldı.

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Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest
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