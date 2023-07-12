Orman şehidi Gürpınar son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz şoförü evli 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gürpınar'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı helikopter ile Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Hava Meydan Komutanlığından Jandarma Timi tarafından omuzlara alınan şehit Gürpınar, ambulansa konularak baba ocağı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Başkimse Köyüne getirildi. Baba ocağında alınan helalliğin ardından ikindi namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenini ardından şehit Gürpınar aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve protokol üyeleri katıldı.

KAHRAMAN İŞÇİ, ÜÇÜNCÜ KAZASINDA ŞEHİT OLDU

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, son düzenleme ile kadroya alınmıştı. Gürpınar, teşkilatta çalıştığı süre içerisinde üç kaza geçirdi. İlk kazası, orman yangını sırasında dumandan zehirlenerek hastanede tedavi görmesiyle sonuçlanmıştı. İkinci olayda arazözün devrilmesi sonucu 6 ay boyunca yatalak kalmıştı ve üçüncü olayda ise şehit oldu.

2 GÜNDÜR TEDAVİ ALTINDAYDI

Öte yandan Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personel müdahale ederken, alevlerden ve dumanlardan 11 kişi etkilendi. Alevlerden ve dumanlardan etkilenen Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümünde 2 gündür tedavi altındaydı.

Cenaze törenine, Gürpınar'ın babası Halil, kardeşleri Süleyman ve Ümit'in yanı sıra, yakınları ile Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgenaral Osman Alp, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, kurum müdürleri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.