Orman şehitleri adına hatıra ormanı

İMARA AÇILMAYACAK

SABAH'a konuşan Muğla Orman Müdürü Yasin Yaprak, "Nerelerde doğal gençleştirme yapacağız, nerelerde suni tensil, nerelerde ağaçlandırma yapacağız. 51 bin 400 hektar alanı temizleyip tekrar ağaçlandırmak istiyoruz. Şu ana kadar 5 bin hektar alanda temizlik yaptık. Zarar gören alanlara 20 milyon fidan dikeceğiz. Yanan yerlerin imara açılacağı iddiaları bizi derinden yaralıyor. Yangını söndürmek için hem orman personeli hem de 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız cansiperane bir mücadele verdi. Bir ağaç yanmasın diye şehit verdik. Bu dayanağı olmayan iddialar bizi üzüyor. Yanan 51 bin 400 hektarlık ormanlık alandan tek bir metrekaresinin bile imara açılması söz konusu olamaz. Anayasa'nın 169. Maddesi gereği orman alanları koruma altındadır. Tüm vatandaşlarımız bizim müfettişimiz olabilir, gelişmeleri takip edilebilir." dedi.