Antalya ve Muğla'da meydana gelen Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları geçtiğimiz yaz tüm ülkeyi yasa boğdu. Muğla'da 75 noktada 15 gün süren yangınlarda 100 bin futbol sahası büyüklüğünde 51 bin 400 hektar ormanlık alan kül oldu. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yanan sahalarda temizlik ve kesim çalışmaları sürdürüyor.
Muğla'da orman şehitleri adına hatıra ormanı
200 iş makinası ile çalışan 10 bin orman işçisi, küle dönen ormanları bir yılda tekrar ağaçlandırmak için var gücüyle çalışıyor. Küle dönen ormanlara ilk fidan ise 11 Kasım'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikilecek. Marmaris İçmeler'de yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir ile orman işçisi Görkem Hasdemir'in hayatlarını kaybettiği bölgeye orman şehitleri hatıra ormanı orman şehitleri adına kurulacak hatıra ormanına 50 bin fidan dikilecek. Bu arada bölgede doğa da yavaş yavaş kendini yeniliyor. Küllerin arasında filizlenen ağaçlar, açan tavşankulağı çiçekleri gelecek için umut veriyor.
1,5 MİLYAR LİRA GELİR ORMANLAR İÇİN KULLANILACAK
Sahada öncelik yanan ağaçların temizlenmesi. Çünkü yanmış ağaçlar hem böceklenme ve hastalık riski taşıyor hem de yanan ormanlar ekonomiye kazandırılacak. 51 bin 400 hektar yanan alandan 5 milyon metreküp tomruk, kâğıtlık, yakacak ve yapacak orman ürünü ortaya çıkması bekleniyor. Buradan ortalama 1,5 milyar lira gelir elde edileceği bildirildi.
İMARA AÇILMAYACAK
SABAH'a konuşan Muğla Orman Müdürü Yasin Yaprak, "Nerelerde doğal gençleştirme yapacağız, nerelerde suni tensil, nerelerde ağaçlandırma yapacağız. 51 bin 400 hektar alanı temizleyip tekrar ağaçlandırmak istiyoruz. Şu ana kadar 5 bin hektar alanda temizlik yaptık. Zarar gören alanlara 20 milyon fidan dikeceğiz. Yanan yerlerin imara açılacağı iddiaları bizi derinden yaralıyor. Yangını söndürmek için hem orman personeli hem de 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız cansiperane bir mücadele verdi. Bir ağaç yanmasın diye şehit verdik. Bu dayanağı olmayan iddialar bizi üzüyor. Yanan 51 bin 400 hektarlık ormanlık alandan tek bir metrekaresinin bile imara açılması söz konusu olamaz. Anayasa'nın 169. Maddesi gereği orman alanları koruma altındadır. Tüm vatandaşlarımız bizim müfettişimiz olabilir, gelişmeleri takip edilebilir." dedi.