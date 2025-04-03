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Giriş Tarihi: 3.4.2025

Orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza

Orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesindeki ormanda geçen 20 Ekim'de saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle yangına müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan 2,5 saatlik müdahalenin ardından saat 17.30 sıralarında söndürüldü. 4 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi. İncelemede; 2 kardeş M.P. ile M.P.'nin bahçe temizliği yaptığı sırada 3 farklı noktada yangının çıktığı tespit edildi. M.P. ile M.P., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından M.P. ile M.P.'ye toplam 4 milyon 600 bin TL para cezası kesildi.

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Orman yakan 2 kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza
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