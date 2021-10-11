Orman yakan iki kardeş yakalandı

Adana
'da ormanı yaktıkları iddia edilen iki kardeşten biri esnaf diğeri ise polis tarafından yakalandı. Olay merkez Çukurova
ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeden motosiklet ile geçen bir kişi, elinde çakmakla bir kişinin ormanlık alanı yaktığını görünce polisi aradı. Bu sırada motosikletli kişi, yangını çıkaran şüpheliyi yakalarken, vatandaşlar da alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis, kaçan ikinci zanlıyı kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin Serdal ve Cumali D
. isimli iki kardeş olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen iki kardeş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.