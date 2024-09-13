Orman yangını riski, Noel Çelengi yapımını bir ay erteledi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi ve Zeytinköy Mahallesi ve Burdur'un Bucak İlçesi bağlı Kocaaliler Köyü'nde üretilen Noel çelenkleri (kapı süsü) ve buketler pek çok insanın hayatını değiştirdi. Zeytinköy'deki atölyelerde üretilen çelenk şeklindeki kapı süsleri, tanesi 7 Euro'dan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Mahallede yaklaşık 500 aile geçimini bu yöntemle sağlıyor. Ailelerin geliri Avrupa'daki standart bir ailenin geliri ile eş değer.
KÖYLÜNÜN HAYATI DEĞİŞTİ
İlk başlarda Hollanda'daki dünyanın en büyük çiçek mezatına haftada 7 TIR dolusu Noel çelengi gönderirken bugün haftanı 5 günü Avrupaya 20 TIR gönderilmeye başlandı. Burdur'un Bucak İlçesi'ne bu iş sayesinde 300 ailenin kaderini değiştirdi. Zeytinköy ve Kocaaliler'den günde 15 bin arasında Noel çelengi üretiliyor. Hatice Gün kullanılan tüm malzemenin Toroslarda doğal olarak yetiştiğini söyledi.
BUKETTE İHRAÇ EDİYOR
Hatice Gün Avrupa'ya Noel çelenginin yanında buket de ihraç ediyor. Avrupalıların mezarlık ziyaretlerinde olmazsa olmazı olan buketin tanesi mezatta 7 ile 10 Euro'dan alıcı buluyor. Hollanda'dan Avrupalıya ise 15 - 20 Euro'dan satılıyor. Bu işin daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten üretici Hatice Gün, "İşe ilk başlarken günde 2 çelenk üretebilen kadınlar artık 100 çelenk üretiyor" dedi. Kapı süsleri ile buketler, Toros Dağları'ndan toplanan Mersin, kızılcık, dağ çileği, çam kozalağı, andız giliği ve süs patlıcanından yapılıyor. Avrupa'da 'bereket' getirdiğine inanılan Mersin bitkisi, Bucak ilçesi ve Zeytinköylü kadınların el emeğiyle adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Yapımı tamamlandıktan sonra paketlenerek soğuk hava deposuna kaldırılan kapı süsleri Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor. Zeytinköy'deki atölyede günde ortalama 300 kadın işçi çalışıyor. Çalışanların büyük çoğunluğunu ev kadınlarından oluşturuyor. Bir kişi günde 80 ile 100 Noel çelengi üretiyor. Zeytinköy'de çalışan kadınların sayısının 300'e çıkmasının ardından mahalle sakinleri, bu sayede hem işsizlik sorununun bittiğini kaydetti. Kadınların günlük geliri 2 bin 500 liraya ulaşıyor. Aylıkları ise ortalama 75 bin lira.
MAREKA PAZARINA GİRDİK
Antalya'da üretilen Noel celenginin İngiltere ve Ispanya pazarının ardından Amerika'ya ihraç ediliyor. Almanya, Fransa, Danimarka, Belcika, Hollanda, İsviçre, İsveç İngiltere ve Ispanya'ya TIR'larla ürünleri gönderdiklerini belirten üreticiler, "İlk kez girdiğimiz İngiltere ve Ispanya pazarında olağanüstü ilgi ile karşılandık. Yoğun talep var. Artık Antalya'da üretilen Noel çelengi Amerika'da marketlerde satılıyor . Artık Türkiye Noel çelenginden yılda 500 milyon dolar gelir sağlıyor" diye konuştu.