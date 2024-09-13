Orman yangını riski, Noel Çelengi yapımını bir ay erteledi





BUKETTE İHRAÇ EDİYOR

Hatice Gün Avrupa'ya Noel çelenginin yanında buket de ihraç ediyor. Avrupalıların mezarlık ziyaretlerinde olmazsa olmazı olan buketin tanesi mezatta 7 ile 10 Euro'dan alıcı buluyor. Hollanda'dan Avrupalıya ise 15 - 20 Euro'dan satılıyor. Bu işin daha da geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten üretici Hatice Gün, "İşe ilk başlarken günde 2 çelenk üretebilen kadınlar artık 100 çelenk üretiyor" dedi. Kapı süsleri ile buketler, Toros Dağları'ndan toplanan Mersin, kızılcık, dağ çileği, çam kozalağı, andız giliği ve süs patlıcanından yapılıyor. Avrupa'da 'bereket' getirdiğine inanılan Mersin bitkisi, Bucak ilçesi ve Zeytinköylü kadınların el emeğiyle adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Yapımı tamamlandıktan sonra paketlenerek soğuk hava deposuna kaldırılan kapı süsleri Avrupa ülkelerine ulaştırılıyor. Zeytinköy'deki atölyede günde ortalama 300 kadın işçi çalışıyor. Çalışanların büyük çoğunluğunu ev kadınlarından oluşturuyor. Bir kişi günde 80 ile 100 Noel çelengi üretiyor. Zeytinköy'de çalışan kadınların sayısının 300'e çıkmasının ardından mahalle sakinleri, bu sayede hem işsizlik sorununun bittiğini kaydetti. Kadınların günlük geliri 2 bin 500 liraya ulaşıyor. Aylıkları ise ortalama 75 bin lira.