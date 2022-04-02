Orman yangınları kontrol altında

Yurdun batı bölgesindeki illerde art arda çıkan orman yangınları korkuttu. Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik'te önceki gün başlayan orman yangınları ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında çıkan ve lodosun etkisiyle büyüyen orman yangınını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 60 hektar alan kül oldu.Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ve fırtınanın etkisiyle büyüyen orman yangını da ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangında bir buçuk hektar ormanlık alan zarar gördü.Bilecik'te de önceki gün başlayan orman yangınına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdahale edildi. 12 saat süren müdahalenin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı.Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi Mahmutlar mevkiinde ise önceki gün yangın çıktı. Gece karanlığında alevleri fark eden vatandaşlar, durumu emniyet güçleri ile itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere arazözlerle müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yerleşim yeri yakınında çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.Çanakkale Bayramiç ilçesine bağlı Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Çırpılar, Külcüler, Toluklar, Dağobası köyleri arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan yangın 18 saat sonra kontrol altına alındı.Türkiye'nin batı bölgelerinde şiddetli lodosun etkisini artırarak devam edeceğine dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bursa Osmangazi'de çıkan örtü yangınına 13 dakikada, Bayramiç'in 3 noktasında başlayan orman yangınına ise 12 dakika içerisinde müdahale ettik. Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarına kadar canla başla mücadele ettiler. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Lodosa bağlı düşük nem ve yüksek sıcaklıklar orman yangını risklerini artırıyor" dedi.Afyonkarahısar'ınEmirdağ ilçesindeki Kent Ormanı'nın 6 farklı noktasında kasten yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ormanı yaktıkları anları güvenlik kameraları görüntüledi. 30 Mart'ta Emirdağ Kent Ormanı'nın 6 farklı noktasında çıkan yangınların ardından Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kent ormanı çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkılarak 5 kişi gözaltına alındı. 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet (kasten orman yakma) suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i de tutuklandı. Emirdağ Kent Ormanı'nda yaşları 25-30 arasında değişen yaklaşık 3 bin ağacın bulunduğu ve bunların çoğunun çam ağacı olduğu öğrenildi.SABAH