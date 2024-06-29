İzmir’de 16 nokta cayır cayır yandı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla ülke genelinden korkutan yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Edirne ve Çanakkale'de orman yangınları meydana geldi. İzmir'de dün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı. 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edilen yangınlardan 11'i kontrol altına alındı. Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Selçuk'un Pamucak mevkiinde çıkan orman yangını ise Kuşadası'na sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Aydın Valisi Yakup Canpolat, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile bölgede incelemelerde bulundu. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim birimlerindeki vatandaşlar uyarılırken, Selçuk- Kuşadası yolu kapatıldı.Antalya'nın Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde bir bahçede yangın çıktı. Mahalledeki evleri tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki zirai alanda çıkan yangın nedeniyle Yeniköy ve Üvecik köyleri boşaltıldı. Edirne Lalapaşa'ya bağlı Dombay Köyü'nde çıkan örtü yangını Demirköy ve Tuğlalık köylerine yakın tarım arazilerine sıçradı. Tarlalar, ağaçlar, ahırlar alev alev yandı. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor.