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Giriş Tarihi: 13.10.2021 11:52

Ormanda 3 yaşındaki oğlunu kaybetti! Dalgınlığı pahalıya mal olacaktı

Ormanda 3 yaşındaki oğlunu kaybetti! Dalgınlığı pahalıya mal olacaktı

Kastamonu'nun cide ilçesinde kuşburnu toplamaya giden kadın bir anlık dalgınlığa kapılınca yanında götürdüğü 3 yaşındaki oğlunu ormanda kaybetti. Kaybolan çocuğun bir vatandaş tarafından bulunması üzerine çocuk jandarma ekipleri tarafından annesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan H.B. isimli kadın, 3 yaşındaki oğlu A.B.'yi de yanına alarak kuşburnu toplamak için ormanlık alana gitti. Cide-Bartın karayolu üzerinde kuşburnu toplayan H.B., dalgınlıkla 3 yaşındaki oğlunu bıraktığı yerde unutarak, bölgeden uzaklaştı.

Annesini kaybedin A.B., Cide-Bartın karayolu Abdülkadir köyü mevkiinde yürürken bir vatandaş tarafından bulundu. Vatanda, kaybolduğunu düşündüğü çocuğu, yanına alarak Cide İlçe Jandarma Komutanlığına gitti. Vatandaştan teslim alınan çocuk, sağlık kontrolleri için Cide Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından küçük çocuğun ailesi tespit edildi.

Korkması sebebi ile konuşmakta zorluk çeken 3 yaşındaki A.B.'ye, jandarma personeli hediyeler alıp jandarma aracına bindirerek eğlendirmeye çalıştırdı. Jandarma ekipleri, yemek yedirdikleri küçük çocukla oyun oynadı. Daha sonra ekiplerin haber verdiği A.B.'nin annesi H.B., Cide İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. A.B., annesi H.B.'ye teslim edildi.

Anne H.B., kuşburnu topladığı sırada çocuğunu kaybettiğini belirterek, jandarma personeline teşekkür etti.

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Ormanda 3 yaşındaki oğlunu kaybetti! Dalgınlığı pahalıya mal olacaktı
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