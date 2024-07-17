Ormanda bulduğu kenevirden esrar yapan çobana 11 yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı kırsal Dere Mahallesi'nde yaşayan Bahri T., iddiasına göre ormanlık alanda keçilerini otlatırken, 6 kök hintkeneviri buldu. Söküp evine götürdüğü kenevirleri kuruttuktan sonra esrar yapan Bahri T., bir kısmını kendi kullandı bir kısmını da kahvede arkadaşlarına dağıttı. İhbar üzerine evi basan jandarma hassas terazi ve 1 kilo esrar ele geçirdi. Kenevirleri bulduğu yeri de gösteren ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Bahri T., hakkında açılan davanın görüldüğü Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün karar duruşmasına çıktı. Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti ise Bahri T.'yi uyuşturucu ticaretinden 8 yıl, uyuşturucu nakletmek ve bulundurmak suçundan da 3 yıl, 4 ay olmak üzere toplam 11 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.