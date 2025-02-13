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Giriş Tarihi: 13.2.2025 20:23 Son Güncelleme: 13.2.2025 20:37

Ormanda cesedi bulunmuştu: Murat Yüzak cinayetinde 1 tutuklama

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 8 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan Murat Yüzak cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden R.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli M.A. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ABBAS ÇAKAR
Ormanda cesedi bulunmuştu: Murat Yüzak cinayetinde 1 tutuklama

Dilovası'nda bir fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat 2025'te işe gitmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada, cinayet şüphesi üzerine çalışmalar derinleştirildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Murat Yüzak'ın son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, cinayetin R.G. tarafından işlendiği, M.A.'nın ise ona yardım ettiği tespit edildi. Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Murat Yüzak'ın Gebze'de bir ormanlık alanda gömülü haldeki cesedi bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla R.G. ve M.A. 12 Şubat 2025'te gözaltına alındı.

R.G. TUTUKLANDI, M.A. SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler, 13 Şubat 2025 günü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, M.A. savcılık tarafından serbest bırakılırken, R.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ormanda cesedi bulunmuştu: Murat Yüzak cinayetinde 1 tutuklama
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